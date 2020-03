Fontana, nuovo ospedale in Fiera in 7-8 giorni

“Dal momento in cui avremo tutte le strumentazioni necessarie e il personale, serviranno 7/8 giorni per attivare l’ospedale presso i padiglioni della Fiera di Milano”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, incontrando la stampa a Palazzo Lombardia e spiegando che nel pomeriggio incontrera’ Guido Bertolaso proprio “per fare il punto della situazione, perche’ il suo specifico incarico sara’ di darci una

mano su questo. Stiamo parlando con tutti i possibili fornitori dei respiratori”.

Per quanto riguarda invece l’emergenza Coronavirus il presidente ha detto: “Se riusciremo a mantenere rigorosamente l’impegno, l’emergenza si risolvera’ e i numeri potranno iniziare a darci ragione. Abbiamo ancora 4 o 5 giorni di tempo, insistiamo perche’

e’ l’unica strada per arrivare ad una soluzione e per evitare che il virus continui a circolare”.

“Piu’ le misure sono restrittive – ha proseguito – prima si arriva a una soluzione e se si riducono i contatti umani piu’ avremo la possibilita’ che diminuisca la circolazione del virus”.

“Andiamo avanti in questa direzione – ha aggiunto – che e’ l’unico mezzo per arrivare a una soluzione e impedire che il virus continui a circolare”.