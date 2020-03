Coronavirus, la Cina invia a Milano 40 mila mascherine

40 mila mascherine per proteggersi da eventuali contagi da Coronavirus sono arrivate dalla Cina al Comune di Milano per essere consegnate ai medici di base, agli ospedali, al personale dell’amministrazione e ai cittadini più fragili. Il carico è arrivato sabato sera con un cargo a Malpensa ed è stato inviato con una procedura di urgenza alla Protezione Civile. Il materiale sarà poi distribuito da palazzo Marino per arginare i contagi. “Milano da sempre ha intrattenuto ottimi rapporti con le principali città cinesi, nei giorni scorsi ho fatto un po’ di telefonate alla ricerca di mascherine e ieri è arrivato il primo cargo a Malpensa. – ha detto il sindaco Beppe Sala -. Ora le distribuiremo ai medici di base, al nostro personale che deve continuare a lavorare per la città, per voi, e le metteremo a disposizione degli ospedali. Dai programmi di consegna dovremmo riceverne alcune centinaia di migliaia nei prossimi giorni e se ciò avverrà ne metteremo a disposizione anche dei cittadini, cominciando dalle fasce più deboli e anziani”.