Atm, mezzi pubblici potenziati da martedì

Dopo le foto e i video che lunedì hanno documentato affollamenti sui mezzi pubblici di Milano l’azienda trasporti prova a correre ai ripari. “Oggi Atm ha rimodulato la programmazione, che già per i prossimi giorni prevede un’offerta pari al 75% di un normale giorno feriale, offerta che va ben oltre quanto previsto dall’ordinanza regionale stessa”. Così a nota diffusa in serata. “Ma già da domani ci sarà un potenziamento nella fascia oraria interessata. “Stiamo intervenendo per evitare situazioni di affollamento – ha dichiarato il Direttore Generale Arrigo Giana – e chiediamo collaborazione a tutti i nostri passeggeri e agli altri soggetti coinvolti, cercando di diluire il più possibile il flusso nell’orario di punta mattinale anche scaglionando gli orari di avvio delle diverse attività che sono rimaste attive”. Da domani mattina alcuni treni aggiuntivi partiranno dai capolinea ed entreranno in servizio nelle stazioni intermedie delle linee, in modo da far trovare ai passeggeri che salgono una totale disponibilità di spazio. Se necessario, per evitare situazioni di affollamento e regolamentare il flusso passeggeri, sarà controllato l’accesso ai tornelli della metropolitana, anche con eventuale chiusura a intervalli temporanei.