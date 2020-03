Avrebbe accoltellato la madre di 66 anni al termine di un violento litigio avvenuto, poco dopo la mezzanotte, in via Amatore Sciesa, ad Abbiategrasso: diversi fendenti, tutti inferti mirando al torace della donna, ricoverata all’ospedale Niguarda in codice rosso e prognosi riservata. Motivo della lite sarebbe, probabilmente, l’alcolismo del figlio 33enne, che alle spalle ha anche alcuni episodi di ubriachezza molesta. L’uomo è stato arrestato per i reati di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, è si trova ora presso il carcere di Pavia.