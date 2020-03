Da medico a prete a medico: don Fabio rimette il camice bianco

Sacerdote, ma anche medico. Don Fabio Stevenazzi, 48 anni, prima di entrare in seminario, nel 2014, era uno specialista internista e ha un’esperienza decennale di pronto soccorso. Ha lavorato a lungo all’ospedale di Legnano. Ora, visto quanto sta accadendo con il coronavirus, ha deciso di indossare di nuovo il camice bianco e di tornare in corsia. Don Fabio, sacerdote a Gallarate, ha inviato il curriculum alla ASST Valle Olona che lo ha girato a Busto Arsizio. Il dottor – don Fabio, come racconta oggi il quotidiano cattolico Avvenire – è stato assunto immediatamente e ha già iniziato l’addestramento per affrontare i casi di Coronavirus. Entro pochi giorni sarà in corsia.