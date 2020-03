Coronavirus, Conte chiama l’ospedale di Bergamo

Il presidente Giuseppe Conte ha telefonato alla direttrice generale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi. È uno degli ospedali più in difficoltà per l’aumento esponenziale di contagi tra città e provincia. “Non me lo aspettavo – commenta la dottoressa Stasi -, abbiamo parlato a lungo. Il presidente Conte mi ha espresso la vicinanza di tutto il Paese a Bergamo e all’ospedale, ai malati, ai nostri operatori e a tutta la cittadinanza. Vicinanza e incoraggiamento, mi sono commossa. Ma soprattutto è stato importante potergli far arrivare direttamente il nostro grido d’aiuto: ci serve personale, ci servono dispositivi e attrezzature, ci serve alleggerire la pressione sui nostri ospedali”.

Conte ha assicurato il suo sostegno anche operativo a Bergamo e, commenta ancora il direttore generale, “speriamo ci siano sviluppi nelle prossime ore”