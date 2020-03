Coronavirus, aumentano i controlli per le strade

Sempre più controlli a Milano e in Lombardia sugli spostamenti e negli esercizi commerciali per il rispetto delle stringenti limitazioni in vigore a causa dell’emergenza coronavirus. Nella giornata di sabato 14 marzo, a Milano e nell’area metropolitana, le forze dell’ordine hanno controllato 4937 persone. 215 sono state denunciate perché non avevano un valido motivo per circolare o per inosservanza del decreto sulla limitazione agli spostamenti, 6 quelle denunciate anche per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione. Sono stati 4987 gli esercizi commerciali controllati: 19 le denunce per irregolarità. I dati sono stati diffusi dalla Prefettura di Milano.