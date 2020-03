iorestoacasa, cinema a domicilio col cinema Excelsior di Cesano Maderno

“Cinema a domicilio”. E’ la proposta del cinema Excelsior di Cesano Maderno (Mb).

L’iniziativa prevede, grazie al servizio gratuito di RaiPlay, la visione di un film scelto dal Cinema Excelsior in contemporanea, “tutti insieme”, ma ognuno a casa propria.

Come funziona:

– Verrà individuato un orario di inizio per ogni film.

– Poco prima dell’ora stabilita, i film verranno presentati dai volontari in diretta su Facebook, quando possibile.

– Al termine della presentazione, tutti inizieranno a vedere il film in contemporanea, comodamente da casa.

– Subito dopo la fine del film, sulle pagine Social del cinema, i volontari dialogheranno con il pubblico.

Per i più piccoli verrà proposta la visione di film adatti e delle attività ludiche che, con l’aiuto di mamma e papà, al termine potranno condividere tramite i commenti. Sembrerà di partecipare ad una CINEMERENDA.

Per i più grandi, invece, c’è una mini-rassegna di cortometraggi e di film da presentare e commentare in pieno stile CINEFORUM.

Si inizia oggi pomeriggio, sabato 14 marzo, alle 16:30 (collegamento dalle ore 16:00)