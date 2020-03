Coronavirus, servizio ridotto Atm e troppa gente sui mezzi: così non va

“Molti ci scrivono che non si può toccare il livello di servizio di ATM. Oggi il servizio è usato meno dell’80 per cento rispetto al normale e la Regione Lombardia ci ha dato indicazioni di ridurre i livelli di servizio. Le limitazioni valgono per Atm come per Trenord e tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico.” Così il sindaco Giuseppe Sala nel videomessaggio social ai cittadini dal suo ufficio a Palazzo Marino. Dai conducenti Atm però arrivano foto come quelle che pubblichiamo. Meno mezzi, persone che magari devono comunque spostarsi ed è, in molti casi, affollamento a bordo. Le distanze tra le persone non sono rispettate. Gli autisti sono in pericolo. A proposito, anche oggi riproponiamo la domanda: dove sono le mascherine e i guanti monouso per i manovratori Atm chiesti con la massima urgenza ieri anche dai sindacati?