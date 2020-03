Coronavirus, Lombardia: 11685 positivi, 966 deceduti

“In Lombardia i deceduti sono 966, 76 in più rispetto a ieri, i positivi sono 11685 (+1865), i ricoverati 4898 (+ 463), 732 le persone in terapia intensiva (+ 85)”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia. “Complessivamente in terapia intensiva sono stati ricoverati 1064 pazienti, dimessi 149 quindi c’è una fuoriuscita positiva del 10% e sono deceduti 145”: lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa per il punto sul coronavirus. “I giorni di permanenza all’interno delle Terapie intensive sono molti”, ha aggiunto. I posti per il Covid in terapia intensiva oggi sono 898, ha inoltre riferito sui 1100 circa del sistema sanitario lombardo. “Continuiamo ad aggiungerne”, ha sottolineato.

“Stiamo sperimentando con un progetto che definiremo lunedì il medicinale per l’artrite” nella cura del coronavirus “e il riscontro che stiamo avendo è positivo” ha aggiunto Gallera.

Regione Lombardia sta lavorando per rifornire al più presto di mascherine gli operatori della sanità ma anche supermercati e farmacie.

Per quanto riguarda il “reclutamento di personale” per gli ospedali lombardi, una delle grandi criticità per l’emergenza coronavirus, sono arrivate 1.600 domande di cui sono state selezionate 692 che comprendono 68 medici, 137 specializzandi, 74 medici neolaureati e oltre 300 infermieri. “Un bellissimo segnale”, ha riferito l’assessore al Welfare Giulio Gallera sottolineando che “oggi abbiamo bisogno di persone che entrano in una situazione complicata, servono persone che accettano di entrare per dare un contributo di cui la Lombardia e la storia gliene sara grata”. L’obiettivo è introddure personale anche pronto per questo “verrà inserita nel decreto legge anche la possibilità di avere personale dall’estero”, bypassando le questioni sull’equipollenza dei titoli, ma chiedendo di fatto la sola iscrizione all’albo del proprio Paese. Gallera ha riferito che già sono avviati contatti in questo senso con Venezuela, Cina e Cuba, spiegando di aver avuto una lista di medici venezuelani e di aver “parlato con il presidente cubano”.