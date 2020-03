Sala, da domani parchi chiusi a Milano [VIDEO]

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di chiudere i parchi della città e oggi firmerà un’ordinanza. “Oggi pomeriggio firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina. – ha detto in un video su Facebook -. È necessario farlo, non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati. Ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite”.

A Milano da oggi ci sarà la sanificazione delle strade e piazze della città e ogni sera quella dei mezzi pubblici. “Da oggi Amsa sta procedendo a una sanificazione delle principali piazze e vie di Milano. Estenderemo questa attività a tutta la città. Ringrazio il personale di Amsa che fa un lavoro non facile in questi giorni difficili. – ha spiegato -. Ogni sera ogni singolo mezzo di Atm viene sanificato su tutti i punti di contatto. E grazie al personale di Atm che non molla”.

Ecco quello che stiamo facendo a Milano. Publiée par Beppe Sala sur Vendredi 13 mars 2020