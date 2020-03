Questa mattina i poliziotti del Commissariato di Lambrate hanno arrestato un ragazzo di 17 anni di origini cilene, colpito da un ordine di cattura emesso dal 12° Tribunale di Garanzia di Santiago del Cile per i reati di omicidio premeditato e tentato omicidio in concorso.

Lo scorso 20 ottobre 2019 nella capitale cilena, a bordo di un’auto, il 17enne assieme ad un complice di 31 anni avevano raggiunto 3 donne, contro le quali il maggiorenne aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco, uccidendo Paulina Belen Pinto Portuguez con un colpo alla nuca e ferendone un’altra alla gamba.Sulla scorta di informazioni raccolte dall’Interpol in Cile e grazie ad un capillare controllo del territorio da parte dei servizi investigativi si è risaliti all’abitazione dello zio del ragazzo in via Civitavecchia a Milano, zona Lambrate, dove il latitante soggiornava. Lo zio, indagato per favoreggiamento, ha riferito ai poliziotti come l’omicidio fosse nato all’interno di un contesto passionale.