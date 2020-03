Coronavirus, positivo il consigliere regionale leghista Colombo

Il consigliere regionale della Lega Marco Colombo è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso Colombo con un post pubblicato ieri sera su Facebook. “Cari amici, ci tengo a farvi sapere una cosa. Ve lo dico senza girarci troppo intorno: poco fa mi hanno comunicato l’esito positivo del tampone del coronavirus. Ve lo scrivo dall’ospedale di Varese, dove sono ricoverato da tre giorni, dopo aver avuto la febbre e i sintomi di questo maledetto virus”: si legge nel post. “Un po’ me l’aspettavo, dopo questi giorni in ospedale, ma è una notizia che lascia sempre disorientati. Però vorrei tranquillizzare tutti: le persone che erano a stretto contatto con me sono già in quarantena da qualche giorno, come prevedono i protocolli”. Colombo, 45 anni, è stato anche sindaco di Sesto Calende.