Gallera: “Ospedale Fiera pronto in 6 giorni se troviamo risorse e personale”

L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha dichiarato "stiamo lottando insieme alla Protezione Civile per avere gli approvvigionamenti". Necessari 500 respiratori per aprire l'ospedale d'emergenza nei padiglioni della Rho Fiera.

Un ospedale con 500 posti di terapia intensiva creati nei capannoni della Fiera di Rho. Per l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera questo ospedale “può essere pronto entro 6 giorni, a patto che ci siano i respiratori e il personale, aspettiamo una risposta della protezione civile”. Gallera ha inoltre dichiarato che nei prossimi giorni la Lombardia metterà in campo altri 200 posti di terapia intensiva arrivando così al massimo della sua capacità espansiva. Lotta contro il tempo e contro i numeri. Infatti, sempre l’assessore Gallera ha comunicato che “stiamo lottando insieme alla protezione civile per gli approvvigionamenti di materiale sanitario ancora insufficienti” Il numero delle mascherine a disposizione dei sanitari è ancora insufficiente, come i camici. Gallera ha ricordando il progetto ambizioso dei 500 posti letto in Fiera, ha ricordato che reperire 500 respiratori è fondamentale. “Stiamo lottando” ha concluso l’assessore