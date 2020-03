In Lombardia i positivi sono 8.724, 1.445 in più rispetto a ieri. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giullio Gallera facendo il punto sull’emergenza Coronavirus. Gallera poi ha parlato dei 4.247 ricoverati (+395), mentre in terapia intensiva ci sono 605 pazienti (+45), 1085 i dimessi mentre salgono anche i decessi che arrivano a quota 744 (+ 127).

Per quanto riguarda il reclutamento di medici e infermieri “Siamo 650 domande pervenute in due giorni di persone del mondo sanitario che vogliono entrare in questa battaglia e giocarla fino in fondo accanto a noi”: lo ha detto l’assessore parlando delle candidature arrivate dopo la pubblicazione dell’avviso regionale, così come consentito dal decreto del governo per le assunzioni di alcune categorie di personale medico per far fronte all’emergenza coronavirus. “Ne abbiamo già valutate 100 – ha aggiunto Gallera – e già distribuite nei presidi. Circa la metà sono specializzandi e laureati in medicina non specializzati e il 55% infermieri e ostetriche che vengono messe nei reparti maternità per consentire di spostare infermieri nelle Pneumologie nelle Medicine generali e nei Pronto soccorsi”.

I dati nel dettaglio:

– i casi positivi sono 8.725, ieri erano 7.280 e il giorno prima 5.791. Nei giorni precedenti 5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 744, ieri 617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare 2.044, ieri 1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 605, ieri erano 560/466/440/399/359.

– i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.247, ieri erano 3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati 29.534, ieri erano 25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 1.085

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

7 giorni

BG 2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.146/925/592/506/406/361 (di cui 451 a Milano città)

MN 169/137/119/102/56/46/32/26

PV 468/403/324/296/243/221/180/151

SO 23/13/7/7/6/6/4/4

VA 98/75/50/44/32/27/23/17

e 235 in corso di verifica.