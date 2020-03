Coronavirus, Fontana: decreto va corretto, al lavoro con governo [VIDEO]

“Abbiamo esaminato con i sindaci il provvedimento del Governo che dovrà essere riguardato. Abbiamo notato che ci sono alcune discrasie che vanno corrette, ma il dialogo con il Governo prosegue per cerare di migliorare ulteriormente il documento”: così il presidente della Regione Attilio Fontana. “I due principi che abbiamo sempre avuto come punto di riferimento sono la tutela dei nostri cittadini e la salvaguardia di tutti quei lavoratori che devono necessariamente andare a lavorare perché fanno parte di filiere imprescindibili”, ha aggiunto. “Il documento ha bisogno di alcuni approfondimenti e di alcuni chiarimenti, stiamo lavorando in questa direzione e oggi riprenderemo i rapporti con il Governo così come per stakeholders per dare risposte più chiare e più precise”.

“Credo con questo provvedimento comunque qualche passo avanti sia stato stato fatto, sia nell’individuare ulteriori limitazioni sia nel riuscire ad attrarre attenzione cittadini. Fontana ha spiegato che in Lombardia “l’evoluzione epidemiologica continua, dobbiamo tenere sempre più strette le maglie dei contagi e fare in modo che i cittadini si attengano sempre più rigorosamente alle normative”, ha anche detto. (MiaNews)