Con riferimento al DPCM approvato ieri dal Governo e in particolare con riferimento all’art.1 punti 7 e 8, Cgil, Cisl e Uil Lombardia hanno scritto al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e ai componenti del Tavolo di Segreteria del Patto per lo sviluppo chiedendo la convocazione urgente del Tavolo per dare attuazione a quanto previsto al punto 9 del DPCM, ovvero la ricerca di un accordo tra le organizzazioni datoriali e sindacali che definisca le modalità di attuazione delle misure previste dai citati punti 7 e 8, la sospensione immediata delle attività nelle aziende che non sono in grado di realizzare tali misure di sicurezza e, primariamente, l’identificazione delle aziende che, per la loro attività e produzione di beni e servizi, sono da considerarsi indispensabili nella attuale situazione di grave e crescente emergenza sanitaria e, come tali, da non sospendere.