Burioni, state a casa altrimenti sarà una catastrofe (Video/audio)

“Potremmo assistere ad una catastrofe se non rispettiamo le regole: dovete stare a casa”. Il virologo Roberto Burioni ripete ai nostri microfoni l’imperativo: “Non è una raccomandazione, è un imperativo. E’ l’unico modo che abbiamo per contenere il contagio – dice l’esperto intervenuto nella trasmissione Mattino Lombardia su Radio Lombardia – Lancio un appello a tutti i datori di lavoro: in questo momento non dovete pensare ad altro che alla salute dei vostri dipendenti. Purtroppo, continunano ad arrivarmi segnalazioni di persone che lavorano in luoghi in cui non sono rispettate le misure di sicurezza. In questo momento, chi deve lavorare e non può farlo da casa, deve farlo in un ambiente sicuro”.

Roberto Burioni Jeudi 12 mars 2020