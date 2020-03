“Noi chiediamo che entro oggi ci sia la forza e il coraggio di seguire le indicazioni che arrivano dal territorio e di raccogliere subito queste nostre proposte, perché gli interventi che facciamo oggi daranno un risultato fra 7-8 giorni”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ospite di Agorà sulla richiesta della Lombardia di chiudere negozi e attività (tranne quelle essenziali) e trasporti per contenere i contagi da coronavirus. “Faremo uno sforzo straordinario per fa sì che il sistema regga per 7-8 giorni, per dare le risposte a tutti, ma non possiamo immaginare di reggere 15-20 giorni, avere ancora balbettii o tentennamenti per due o tre giorni prima di assumere i provvedimenti. Abbiamo bisogno di risposte immediate e tempestive”. “Noi ci muoviamo sui dati dell’Istituto superiore di sanità e dei nostri tecnici, le nostre richieste non vengono sull’onda dell’emotività. Siamo sicuri che avranno un riscontro, speriamo oggi perché ogni ora è importante”.