Atalanta, una vittoria per Bergamo, sconfiggeremo il male

L’Atalanta vince 4-3 sul campo del Valencia e si qualifica ai quarti di Champions. Una storica qualificazione, che ha una dedica speciale a Bergamo. “Bergamo, questa è per te. Non mollare mai”, la scritta che campeggia sulla maglietta esposta dopo il 4-3.”Il territorio di Bergamo sta soffrendo molto per il Coronavirus, abbiamo ricevuto tanti messaggi, anche dalla direttrice dell’ospedale -commenta a fine gara il tecnico Giampiero Gasperini – . Mi spiace non poter festeggiare con i nostri tifosi, faremo una grande festa a giugno, anche per aver sconfitto il male”.