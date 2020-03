“In Lombardia i deceduti sono 468, 135 più di ieri, i positivi sono 5.791, i ricoverati 3.319 (+505) e le persone in terapia intensiva 466 (+26), i dimessi 896″. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia. L’assessore ha spiegato che sono 3319 i ricoveri non in terapia intensiva (+505), 466 in terapia intensiva (+26) e 896 i dimessi.

A Milano e provincia i positivi sono 592, 86 più di ieri. La provincia di Bergamo è ormai la provincia che presenta maggiori criticità: siamo a 1.472 positivi, con un aumento di 248 casi. A Lodi 963 (+35). In provincia di Brescia sono 790 (+ 51), a Cremona 957 (+41), Lodi 963 (+ 35), Lecco 89(+25), Como 46, Mantova 119, Sondrio 7, Pavia 324 e Varese 50. “A noi sembra di cogliere negli ultimi due giorni una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, ma forse misure più forti sono l’unica strada – ha detto l’assessore- . E’ per questo che dal punto di vista sanitario anch’io ho spronato a mettere misure più stringenti”.