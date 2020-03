“La tecnologia ci può dare una mano” ha spiegato in un video su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. In questi giorni sono infatti “più di mille i dipendenti del Comune che lavorano da casa in modalità smart working“. Il primo cittadino invita poi i milanesi a chiedere questo tipo di modalità di lavoro ai propri datori di lavoro, e così le aziende di favorirlo il più possibile.

Per quanto riguarda la viabilità il sindaco di Milano ha dichiarato che l’Area C sarà ‘aperta’ “per medici e infermieri e chi si occupa di salute”. Gli operatori sanitari, inoltre, non pagheranno i parcheggi e avranno possibilità di lasciare l’auto sulle strisce gialle e blu. L’area C non sarà aperta a tutti per evitare che “la gente che magari non ha molto da fare venga in centro e si muova” dalle proprie abitazioni, ha specificato Sala. La richiesta di ‘vie preferenziali’ per l’utilizzo dell’auto in centro agli operatori della salute era stata rilanciata da una petizione con migliaia di firme online, su Change.org, e ha trovato ora il consenso dell’Amministrazione comunale.