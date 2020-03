Coronavirus, sospesi matrimoni e funerali

Messe senza fedeli, sospesi matrimoni e funerali. Lo dispone la Diocesi di Milano. Le misure sono state comunicate dal vicario generale monsignor Franco Agnesi. “Si sospendano anche i matrimoni e le celebrazioni esequiali. Siano celebrati, tuttavia, la benedizione del sepolcro e il rito della sepoltura (o della deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie. Sia raccomandato agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza”. E ancora: “Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati. Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento”.

La Celebrazione eucaristica feriale viene trasmessa sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it