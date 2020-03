Coronavirus, autocertificazione per spostarsi

Dal sito del Viminale si può scaricare il modulo per l’autocertificazione di chi intende spostarsi nelle o dalle “aree a contenimento rafforzato” della Lombardia e di 14 province del nord Italia indicate ieri dal nuovo decreto sul Coronavirus. Nel modulo, che deve essere firmato dal cittadino e dall’operatore di polizia, chi vuole spostarsi deve indicare che il viaggio è determinato da una di queste quattro motivazioni: “comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Il firmatario, si legge sul modulo, è “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale” e a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto nonchè delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 1, dello stesso provvedimento in caso di inottemperanza (articolo 650 Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

In attuazione alle direttive impartite dal Ministro dell’Interno, la Prefettura di Milano fa sapere che sono stati attivati nel territorio della Città Metropolitana i controlli sulle limitazioni disposte per la mobilità territoriale. Le forze dell’ordine verificheranno che gli spostamenti siano riconducibili alle tre tipologie previste: comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute.

Le persone controllate, in assenza di specifica documentazione, potranno sottoscrivere un’autodichiarazione su modello fornito al momento dalle stesse forze dell’ordine.

“I luoghi prescelti per i controlli, oltre alle stazioni ferroviarie e all’aeroporto, saranno molteplici e rimodulati costantemente” si legge in una nota della Prefettura.

modulo_autodichiarazione_spostamenti