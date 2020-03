Coronavirus, a Milano Centrale primi controlli per i viaggiatori in partenza

Sono iniziati i controlli per i viaggiatori in partenza da Milano Centrale. Prima di accedere ai binari, il personale della Polfer assieme all’Esercito, controllano le partenze e fanno firmare l’autocertificazione in un apposito desk creato dove di norma si controllano i titoli di viaggio. Nel modulo bisogna specificare da dove si arriva, la destinazione e i motivi del viaggio (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute). Le persone che tornano a casa, dove hanno la residenza o domicilio, non sono tenute a compilarlo. Pochissimi anche i passeggeri in partenza da Linate. Nello scalo milanese gli addetti al check-in indossano guanti e mascherina mentre assistono i pochi passeggeri in partenza per Londra o Lamezia Terme. Al momento ai controlli e metal detector nessuno misura la febbre.