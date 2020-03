Si moltiplicano i messaggi di incoraggiamento nelle città lombarde. “Andrà tutto bene” è il messaggio scritto sui post it comparsi in diversi luoghi, nel pieno dell’emergenza coronavirus. A Brescia, Varese, Desio (Mb), Lecco, Castenedolo (Bs). Un messaggio di ottimismo e speranza, di incoraggiamento a tutti quanti. Gesti semplici, una reazione a un clima pesante per una situazione difficile, per infondere forza e coraggio.