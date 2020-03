🔴Coronavirus, migliora il Paziente 1 di Codogno

Finalmente una buona notizia. Nel corso dell’aggiornamento in diretta Facebook sull’emergenza Coronavirus, l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera ha anche annunciato che “Il paziente ‘uno’ e’ stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E’ stato cioe’ ‘estubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”. Il manager 38 enne è ricoverato al San Matteo di Pavia. La moglie, incinta di 8 mesi, era già tornata a casa dopo essere stata ricoverata per qualche giorno al Sacco di Milano.