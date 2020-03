Coronavirus, positiva collaboratrice del gruppo PD in Regione Lombardia

Una collaboratrice del gruppo del Partito Democratico in Regione sarebbe risultata positiva al tampone per il coronavirus. Lo apprende l’agenzia di stampa Mianews. Gli organismi del Consiglio regionale sarebbero stati informati nella mattinata di oggi e – a quanto apprende Mianews – sarebbero in corso valutazioni per introdurre ulteriori misure per il contenimento dei rischi di contagio dopo che già in questa settimana gran parte dei dipendenti di Palazzo Pirelli hanno comunque lavorato in modalità smart working. Poco probabile inoltre che possa essere confermata la seduta d’Aula di martedì.