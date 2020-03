Sindaco Sala consegna il pranzo a due signore anziane milanesi

“Marisa e Rachele sono due cordiali signore milanesi che in questi giorni, come tanti altri cittadini over 65 della nostra città, hanno accolto l’invito a restare a casa dimostrando prudenza e saggezza. Questa mattina proprio a queste due signore ho consegnato il pranzo preparato da Milano Ristorazione. Una visita che ogni giorno i nostri operatori fanno a circa un migliaio di persone anziane seguite dai nostri servizi di assistenza domiciliare”, lo racconta con un post su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. “L’emergenza legata al coronavirus ci ha imposto anche di sospendere i momenti di socialità nei nostri centri, ma siamo rimasti in contatto con i nostri anziani via telefono. In questo momento difficile non vogliamo dimenticare chi ha più bisogno di vicinanza e sostegno”, conclude.