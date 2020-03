Donna picchiata e violentata, arrestato il compagno

I Carabinieri della Stazione di Senago (MI) hanno arrestato, eseguendo un ordinanza di custodia cautelare firmata dal Tribunale di Milano, un 40enne nato a Saronno (VA) e residente a Rovellasca (CO), ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali, violenza sessuale, rapina ed incendio doloso. Le indagini sono partite quando una donna si è recata presso la Stazione di Senago e aveva iniziato a raccontare la sua storia, iniziata nell’estate del 2018 e durata fino a quel momento, con il compagno violento che, per tutta la durata della loro relazione, l’aveva frequentemente picchiata, vessata, minacciata, fino derubarla dietro violenze e minacce di soldi ed altri beni, arrivando anche ad abusarne sessualmente. Nel corso delle indagini, i militari sono riusciti anche a scoprire movente e autore dell’ incendio di un’autovettura avvenuto durante la serata del 25 gennaio. Attraverso approfondimenti investigativi e le immagini di telecamere, hanno accertato che l’autore del gesto fosse proprio il 40enne tratto in arresto e che il movente fosse da ricondurre ad un atto criminale di “gelosia”, in quanto la Jeep data alle fiamme, era stata da lui erroneamente scambiata con un altro veicolo, ritenuto dallo stesso di proprietà di un presunto amante della donna. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.