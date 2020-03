Coronavirus, in sospeso la zona rossa per Nembro e Alzano

La decisione sulla zona rossa in Val Seriana era attesa entro la giornata di ieri ma, al momento, è stata rinviata. Il Governo ha congelato il provvedimento. Le indiscrezioni suggeriscono che la zona rossa ad Alzano e Nembro non si farà perché ora risulterebbe tardiva. Il Governo potrebbe orientarsi su misure più severe di quelle attuali in vigore ma meno restrittive di quelle scattate nei comuni del Lodigiano, che sono stati completamente sigillati. Il numero dei contagi nei comuni della cintura bergamasca supera il 25% di quelli della provincia. Regione Lombardia ieri ha espresso questa preoccupazione al ministro della Salute Roberto Speranza. In Valle – come riporta la stampa locale – non ci sono molti tifosi di una quarantena generalizzata ma tutti si aspettano un po’ di chiarezza.