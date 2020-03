Coronavirus, Gallera: infezione cresce velocemente, modificare stili di vita

In Lombardia “i dati danno una situazione in crescita, abbiamo una crescita molto veloce. Non abbiamo indicatori che dicano da qui ai prossimi 2-3 giorni ci sarà un rallentamento”, ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “Dobbiamo modificare i nostri stili di vita – ha concluso – . O per le prossime due-tre settimane riusciremo a rarefare la nostra vita sociale oppure non ridurremo il contagio”. Per quanto riguarda la zona rossa del Lodigiano, ha spiegato l’assessore, finiti i 14 giorni di isolamento, domenica prossima, verrà fatta una valutazione e la zona rossa o “viene eliminata o quanto meno vengono riattivate al suo interno alcune possibilità”. “Sembra che lì via sia un contenimento della crescita dei contagi – ha precisato – quello che abbiamo fatto è stato sicuramente utile e stiamo iniziando a vedere qualche risultato. Non penso si possa andare avanti nel Lodigiano con delle misure così forti come quelle che abbiamo fatto”.