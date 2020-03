Coronavirus, Gallera: “In Lombardia 2251 positivi e 98 decessi”

L’Assessore al Welfare di Regione Lombardia durante la conferenza stampa ha dichiarato che in Lombardia sono 2.251 i casi positivi al coronavirus, o Covid-19. Sono 1169 i ricoveri in ospedale, di cui 247 in terapia intensiva. Risultano 354 le persone in quarantena presso il proprio domicilio e 376 quelli dimessi dalle strutture ospedaliere. Purtroppo, Gallera conferma che fino ad oggi sono 98 i decessi registrati in Lombardia. L’assessore ha poi dichiarato: “Stiamo sospendendo tutta l’attività ambulatoriale nelle strutture pubblico-private tranne quella urgente e non differibile in tutta la Lombardia” spiegando che il provvedimento che sta per essere emanato è “per destinare personale infermieristico e medico a supportare i presidi ospedalieri”.

I casi per provincia:

BG 537 +114 casi (soprattutto nord est provincia di Bergamo)

BS 155

CO 11

CR 406

LC 8

LO 658

MB 19

MI 197 di cui 86 a Milano città

MN 26

PV 151

SO 4

VA 17

e 62 in corso di verifica.