Dal vertice in Prefettura a Torino arriva la notizia del rinvio per Juventus – Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium. Inizialmente si pensava di far giocare la partita a porte chiuse per tutelare i tifosi dall’emergenza coronavirus, ma la decisione è stata più drastica e porta al rinvio a data da destinarsi di questa sfida che si aggiunge a tutte le altre gare di Serie A ancora da recuperare tra la 25esima e la 26esima giornata.