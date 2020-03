“Ad oggi abbiamo 1520 pazienti positivi, di cui 698 ospedalizzati, 167 sono in terapia intensiva, in 461 sono in isolamento domiciliare, i deceduti sono 55”: lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “C’è un incremento dei positivi che corrisponde quasi integralmente all’incremento degli ospedalizzati, da un lato segno che stiamo facendo tamponi solo a coloro che sono in una situazione critica e che si presentano in ospedale con i sintomi e da un lato che la patologia sta incrementando in maniera costante, quindi questo è un elemento su cui stiamo lavorando molto” ha proseguito l’assessore regionale. Gallera sull’allargamento della Zona Rossa alla bergamasca ha detto: “Abbiamo il tema dell’area di Alzano Lombardo e Nembro, abbiamo inviato i dati all’Istituto Superiore di Sanità, il dato oggettivo è che c’è un forte incremento dei casi e abbiamo chiesto a loro di fare una valutazione e di suggerire al Governo e a noi la migliore strategia, è un dato di fatto che negli ultimi giorni ci sia stata un’impennata”, in quella zona, ha aggiunto “oggi abbiamo avuto un numero di contagi più elevato rispetto al resto della Lombardia, anche di più di quello di Lodi” e cioè 129 rispetto ai 98 dell’area di Lodi.