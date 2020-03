“Ad oggi positivi 1254, ricoverati 478, persone in terapia intensiva 127, i positivi asintomatici 472”: lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in collegamento video con la conferenza stampa in Regione per fare il punto sul coronavirus. Gallera ha poi aggiunto che “i decessi sono saliti a 38” sottolineando che anche negli ultimi casi si tratta di “persone anziane con altre patologie pregresse”. Questa la distribuzione su base provinciale: 384 a Lodi, 243 a Bergamo, 223 a Cremona, 83 a Pavia, 58 a Milano e provincia , 3 a Sondrio, 4 a Varese, 3 a Lecco, 60 a Brescia.