Coronavirus, ricoverato Luis Sepúlveda

Di ritorno dal Portogallo dove aveva partecipato a un festival letterario, il famoso scrittore cileno Luis Sepúlveda ha iniziato martedì ad avvertire i primi sintomi. Dopo un paio di giorni, lui e la moglie hanno contattato il loro medico a Gijon, la città dove la coppia vive nella regione delle Asturie, in Spagna. Ma la situazione è precipitata velocemente e, oggi, Luis Sepúlveda è ricoverato in isolamento presso il Central University Hospital of Asturias di Oviedo con una polmonite acuta. Lo scrittore, così come la moglie, sono infatti risultati positivi al test del coronavirus. La moglie presenta sintomi più lievi. I casi di Covid-19 sono in aumento anche in Spagna; una settantina quelli registrati ad oggi.