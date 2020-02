L’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera haconfermato che nei prossimi giorni riaprirà in maniera contingentata e gestita parte del Duomo di Milano. In particolare il portone mediano sud e le terrazze. Funzioneranno solo le biglietterie online. Una riapertura “con ingressi scaglionati e biglietterie on line”, ha detto l’assessore Gallera. Il tutto per evitare affollamenti e recuperare la normalità. La Veneranda Fabbrica del Duomo si sta organizzando per riaprire il 2 marzo.