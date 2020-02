“Le persone positive al coronavirus in Lombardia sono 531, quelle ricoverate 235 e 85 in terapia intensiva”: il dato aggiornato è stato riferito dall’assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa all’Auditorium Gaber di Palazzo Lombadia. I tamponi, complessivamente, ha anche detto Gallera, sono stati finora 4.835: il 75% è risultato negativo, l’11% positivo e i restanti si stanno ancora processando. Gallera ha poi spiegato che “le misure che sono state adottate domenica sono assolutamente valide perché permettono di contenere la diffusione del virus. Se dobbiamo chiedere ai lombardi di fare ancora qualche sforzo lo facciamo dal punto di vista scientifico”, ha anche aggiunto riferendo che è in corso un confronto con la comunità scientifica in vista della scadenza dell’ordinanza.” L’assessore al welfare ha dichiarato: “intendiamo mantenere per un’altra settimana sia nei Comuni della zona rossa che in tutta la regione gialla le misure previste dall’ordinanza di domenica scorsa. Questa è la nostra proposta”.