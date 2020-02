Coronavirus, Fonzie incoraggia Codogno

Fonzie incoraggia Codogno. “Stay Healthy, Stay Safe“, ossia ‘state in salute e al sicuro’ scrive su Twitter Henry Winkler, l’attore americano noto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Fonzie in Happy Days. È la risposta ad un messaggio di Giuseppe Ganelli, medico radiologo residente nella cittadina al centro della zona rossa del Lodigiano, finito nel Guinness dei primati per la sua collezione da record di oltre 1.400 gadget della popolare serie televisiva degli anni ’70: “Saluti dalla città di Codogno, il centro del coronavirus in Italia! Qui speriamo di avere presto di nuovo giorni felici senza il virus!!! Ciao”

STAY Healthy STAY Safe https://t.co/lVZY5FBJJU — Henry Winkler (@hwinkler4real) February 26, 2020