51kg di hashish in auto, arrestato [Video]

Gli agenti del Commissariato Lorenteggio, insospettiti dalla targa francese, hanno fermato per dei controlli un auto che si dirigeva verso la tangenziale di Milano. Alla guida del mezzo un uomo di 54 anni, cittadino marocchino e senza precedenti penali, domiciliato a Torino.

I poliziotti, constatato che l’auto era intestata ad un cittadino francese hanno deciso di proseguire gli accertamenti in Commissariato. Gli agenti hanno notato che il paraurti dell’auto era differente dal modello originale e un controllo più accurato ha rivelato un vano di metallo dove erano occultati 31 confezioni di hashish. Proseguendo con i controlli, sono state trovate altre 21 confezioni nei passaruote del mezzo. I poliziotti hanno trovato nell’auto bottiglie d’acqua e scatole di biscotti, tutte di marca francese, tali da far pensare che l’uomo fosse partito dalla Francia il giorno stesso per poi farvi ritorno. La droga era avvolta nel cellophane e vicino a della polvere al mentolo per evitare probabilmente i controlli dei cani antidroga.