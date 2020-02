Incendio in un palazzo di Cernusco sul Naviglio, nel milanese, in via Don Sturzo 11. Due persone sono morte. Lo comunica l’Areu del 118. 24 le persone coinvolte in totale. Le due vittime hanno 80 e 52 anni. Altre 7 persone sono state trasportate in ospedale. 14 hanno rifiutato il trasporto. Coinvolto anche un disabile, che non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale, secondo la valutazione del medico. Sul posto sono intervenute 2 automediche, un’ autoinfermieristica e 7 ambulanze.