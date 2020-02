Sono oltre 8mila le mascherine che saranno messe a disposizione del personale di Trenord e di Atm di Milano. 1200 sono già state consegnate mentre le altre 7mila arriveranno in questi giorni. Lo spiega un comunicato del sindacato dei ferrovieri Orsa che ha riferito dell’arrivo dei primi lotti di mascherine del tipo FFP2. È da giorni che il personale in servizio sui mezzi pubblici di Milano chiede maggiori protezioni. Finalmente, forse, qualcosa si muove. Secondo quanto Radio Lombardia ha potuto apprendere da fonti interne ad Atm, nel pomeriggio del 26 febbraio, un camion della Bartolini ha scaricato diversi scatoloni di mascherine al deposito di viale Stelvio, in zona Zara a Milano. Da noi interpellato per avere conferma della consegna e per sapere se, a chi e quando queste mascherine verranno distribuite, l’ufficio stampa di Atm si è limitato a rispondere con un enigmatico “ci atteniamo alle disposizioni e alle linee guida delle autorità”. Nemmeno Trenord ha comunicato nulla sulla distribuzione delle mascherine ma solo sulle operazioni di pulizia straordinaria dei convogli.