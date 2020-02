Speculazione su mascherine e gel disinfettanti, aperto fascicolo dalla Procura

Confezioni con 50 mascherine vendute anche a 100 euro, ovvero 2 euro a mascherina quando di norma sono vendute a 20 centesimi l’una. La Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo con l’ipotesi di “manovre speculative” su generi di prima necessità venduti su piattaforme online a prezzi folli. Nell’indagine potrebbe essere anche contestato il reato di “frode nell’esercizio commerciale” perché a volte vengono vendute mascherine chirurgiche “spacciate” per mascherine “ffp3”, ovvero quelle adatte alla emergenze sanitarie. La Guardia di Finanza in questi giorni effettuerà un primo monitoraggio, delegando la Polizia Locale per gli accertamenti in farmacie e parafarmacie.