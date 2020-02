Coronavirus, 206 contagiati in Lombardia

Sono salite a 206 le persone contagiate da coronavirus in Lombardia. Sono stati eseguiti circa 1800 tamponi. E’ l’ultimo bollettino comunicato da Regione Lombardia questa mattina.

La Regione ricorda che coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale

800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spieghera’ che cosa fare.

Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilita’ attivato dal Ministero della Salute.