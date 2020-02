Il salone del mobile rinvia l’apertura al 16 giugno. Lo ha comunicato in un video sui social il sindaco Giuseppe Sala spiegando che per l’emergenza coronavirus viene rimandata l’apertura prevista per il 21 aprile. “Milano deve andare avanti, non si deve diffondere il virus della paura”. L’appello del sindaco al governo e agli albergatori per “avere molta attenzione nel determinare il prezzo delle camere”, ha aggiunto nel video messaggio con il presidente di federlegno arredo Emanuele Orsini e Claudio luti, presidente del salone del mobile.