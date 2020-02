Coronavirus, a Milano consiglio comunale a porte chiuse

Consiglio comunale a porte chiuse a Milano. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, in seguito all’evolversi della situazione dei contagi da coronavirus. La tradizionale seduta del lunedì pomeriggio delle 16:30 non è stata annullata ma si svolgerà a porte chiuse, sarà chiusa al pubblico quindi i cittadini che di solito possono assistere ai lavori di aula non potranno entrare questa volta. In apertura di seduta i consiglieri discuteranno dell’emergenza in corso e poi si deciderà come procedere, come ha spiegato qualcuno di loro.