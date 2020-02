Milano, spaccio sulla porta di casa: arrestato 54 enne

Un 54enne è stato arrestato ieri in via dei Salici per detenzione ai fini di spaccio dalla polizia nel corso di un servizio mirato al contrasto di stupefacenti. In particolare, i poliziotti avevano notato già in precedenza movimenti sospetti all’interno di uno stabile in via dei Salici e ieri mattina hanno deciso di effettuare un servizio di appostamento. Entrati poi all’interno dello stabile, hanno seguito l’uomo solito ricevere persone sull’uscio della sua casa a qualsiasi ora del giorno e della notte, e sono riusciti ad accedere al suo appartamento sorprendendolo con sostanza stupefacente nelle mani. Hanno poi proceduto alla perquisizione dell’abitazione dove hanno rinvenuto 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 19,50 grammi, 2 dosi di hashish per un peso complessivo di 10,80 grammi, un bilancino di precisione, due cellulari e circa 2000 euro in contanti di cui 1100 euro in monete da 2 euro.