Regione Lombardia conferma che l’area di Codogno “è un focolaio” di Coronavirus perché tutti i casi positivi hanno avuto contatti in quell’area, a partire dai sei casi per i quali sono stati ricostruiti tutti i contatti tra di loro. Sono 39 le persone positive in Lombardia, 35 solo nell’area di Codogno, molti tra il personale ospedaliero. Sono stati eseguiti finora 259 test tampone. Lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione. Casi positivi di Coronavirus anche a Cremona, infettata una donna di 38 anni che ha avuto contatti con un lavoratore del’ospedale di Codogno, e due persone in provincia di Pavia.