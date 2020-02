Un uomo di 64 anni, originario dello Sri Lanka, è stato trovato morto in un parco a Milano. E’ successo stamattina al parco Formentano, in una zona semi centrale della città. L’uomo era sdraiato su una panchina e il personale dell’Amsa pensava stesse dormendo. Sul posto oltre a polizia e polizia locale, è arrivato il personale del 118 che ha constatato il decesso del 64enne, già in rigor mortis, che non aveva segni di violenza.